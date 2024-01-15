Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu ülke 7'den 70'e bütün gençleriyle, vatandaşlarla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı da yapacaktır. Bunu da herkes böylece bilsin." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla ülke genelindeki tüm okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Altındağ Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Bakan Tekin, törenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

12 Ocak günü Türkiye'de emperyalist güçlerin taşeronu olan hain terör örgütü tarafından 9 askerin şehit edildiğini, yaralıların bulunduğunu ifade eden Tekin, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin bu ülke için fedakarlık yapmış, çaba sarf etmiş bütün atalarımızın, büyüklerimizin mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak en temel görevlerinden birinin, ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkede yaşayan çocukların vatanlarına, milletlerine olan sevgisini, saygısını gelecek kuşaklara taşımak olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bugün sabah Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını taze tutacak, çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayacak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, güvenlik güçlerimize baş sağlığı diliyorum. Allah bizlere böyle felaketler, böyle acılar bir daha yaşatmasın.

Şu mesajı da hep beraber vermiş olduk; 'Bu ülke 7'den 70'e bütün gençleriyle, vatandaşlarla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı da yapacaktır'. Bunu da herkes böylece bilsin."