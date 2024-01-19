Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından ivedilikle sosyal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "Konu Bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.