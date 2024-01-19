Manisa'da ayrıldığı kız arkadaşını tabancaya öldüren kişi intihar etti

'Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok'
'Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok'
Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Motorine büyük zam bekleniyor
Motorine büyük zam bekleniyor
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
Ara eleman aranan eleman oldu
Ara eleman aranan eleman oldu
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
MB Başkanı Erkan'dan ailesi ile ilgili iddialara açıklama
MB Başkanı Erkan'dan ailesi ile ilgili iddialara açıklama
Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek
Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek
Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak
Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak
Ali Yalçın'dan AYM'nin 'sendika üyeliği barajı' kararıyla ilgili açıklama
Ali Yalçın'dan AYM'nin 'sendika üyeliği barajı' kararıyla ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Manisa'da ayrıldığı kız arkadaşını tabancaya öldüren kişi intihar etti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ayrıldığı kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi yaşamına son verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 19:50, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 19:51
Yazdır
Manisa'da ayrıldığı kız arkadaşını tabancaya öldüren kişi intihar etti

İlçede sağlık memuru olarak görev yapan Melike A. (24), zabıt katibi olan eski erkek arkadaşı Zübeyir Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zübeyir Y, yanındaki tabanca ile Melike A'ya iş yerinin yakınlarında ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Melike A. ambulansla sevk edildiği Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Zübeyir Y. ise polislerce Yılmaz Mahallesi yakınlarındaki bir üzüm bağında olayda kullandığı tabancayla intihar etmiş halde bulundu.

Zanlının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Melike A'nın Saruhanlı'da 38 yılda hayatına giren 3 kadını da öldüren ve 2022'de Mutlu Menekşe'yi öldürdüğü için geçen ay ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Necati A'nın kızı olduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber