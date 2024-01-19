Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok. Kamu kurumlarımız, özel sektörümüz tohum üretimi ve geliştirme konusunda dünyadaki rakiplerinden çok daha iyi ve kaliteli. Onlarla rekabet anlamında artık başa baş, hatta onları da geçen bir konuma geldiler." dedi.

Kentte çeşitli temaslarda bulunan Yumaklı, Aksu ilçesindeki tohum üretim firmasını ziyaret etti.

Yumaklı'ya ziyaretinde Antalya Valisi Hulusi Şahin ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik eşlik etti.

Bakan Yumaklı, tesis ziyaretinde firma yöneticilerinden tohum üretimine ilişkin bilgi alarak, laboratuvarlarda incelemelerde bulundu.

Yumaklı daha sonra beraberindekilerle bölgedeki bir serayı ziyaret ederek, üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretin ardından Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bitkisel üretiminin daha nasıl kaliteli ve verimli olabileceğini gündemde tuttuklarını söyledi.

Bitkisel üretimin en önemli ayağının tohum olduğunu belirten Yumaklı, "Bugün Türkiye'de adeta tohumun Aselsan'ı olarak tabir ettiğimiz bir firmamızı ziyaret ettik. Teknoloji denilince hep akla gelen kullanılan makine, ekipman olur ancak öyle değil. Tohum, tarım teknolojisi içerisinde en stratejik, en önemli hususlardan bir tanesi." diye konuştu.

Yumaklı, ziyaretlerinde tohum gelişimine verilen önemin sonuçları adına son derece güzel bir tabloyla karşılaştıklarını kaydetti.

- "Tohum firmalarımız dünyayla boy ölçüşecek konuma gelmiş durumda"

Türkiye'nin tohum üretimi ve geliştirilmesinde iyi bir noktada olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok. Kamu kurumlarımız, özel sektörümüz tohum üretimi ve geliştirme konusunda dünyadaki rakiplerinden çok daha iyi ve kaliteli. Onlarla rekabet anlamında artık başa baş, hatta onları da geçen bir konuma geldiler. Şu anda Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 97'sini ülkemizde üretiyoruz. Bu çok önemli bir oran. İthalatımızı, ihracatımızın karşılama oranı yüzde 137'dir. Yüz birim ithal ediyorsanız 137 birim ihraç ediyorsunuz. Tohum geliştirme çalışmaları da aynı şekilde devam ediyor. Binin üzerinde yüzde yüz Türk şirketlerimiz var. Bu şirketlerimiz tohum geliştirmeye devam ediyor. Alt kırılımda birkaç ürün haricinde tohum firmalarımız dünyayla boy ölçüşecek hatta yön verecek konuma gelmiş durumda."

Bakan Yumaklı, bakanlık bünyesindeki tarımsal araştırma müdürlüklerinin tarla bitkilerinde 953, bahçe bitkilerinde yaklaşık 1030 civarında çeşit geliştirdiğini, bunların iklim koşullarına uyumlu, daha verimli ve kaliteli üretimi sağlayacak tohumlar olduğunun altını çizdi.

- "Sertifikalandırılmış 37 ata tohumumuz var"

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) bu tohumları deneyerek, çoğaltarak üretim pazarına sunduğunu, Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 40'ının bu şekilde tohumculuk ve üretim piyasasına girdiğini ifade etti.

Üretilen ve geliştirilen tohumların gen bankasında saklandığını belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin tohum anlamında, bütün her şeyin sıfırlandığını varsayalım, buradaki riski sıfıra yakın. Hem özel sektörümüz hem de kamu kurumlarımız artık bu konuda eşiği aşmış durumdalar. Çok daha gelişkin tohumların çalışmalarına devam ediyorlar. Sertifikalandırılmış 37 ata tohumumuz var. Bunları da gen bankamızda saklıyoruz. Ata tohumlarının yasaklanması diye bir şey asla söz konusu değil. Ata tohumunun bir prosedürü var. Bu süreçlerden geçen bütün ata tohumlarımızı tescilliyoruz, sertifikalandırıyoruz, üretime sunuyoruz ve gen bankalarımızla koruma altına alıyoruz."

Öte yandan Yumaklı, günün ilk saatlerinde ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gittiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi vizyon işi, Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye'nin ikinci yüzyılında bize gösterdiği hedefler doğrultusunda herkes işini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. Uzay çalışmalarından Türkiye'de insanlarımızın ve ülkemize gelen misafirlerin gıdasını temin edecek tohum, araştırma, geliştirme ve bunları dünya piyasasına sunmadaki teknolojiyi geliştirmeye kadar tüm birimler, tüm bakanlıklar Türkiye'nin ikinci yüzyılına bir tuğla daha koymanın yarışında. Üretimin ve üreticinin yüzyılında bizler Bakanlık olarak üreticilerimizin tohumdan sofraya kadar ki bütün süreçlerinde yanlarında olacağız."

Bakan Yumaklı, son alarak Antalya Valiliğini ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.