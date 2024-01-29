CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
Naci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı
'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü' imzalandı
'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü' imzalandı
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Uzayda 9. deney: Gezeravcı 'MESSAGE' deneyine başladı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
Türkiye Uzay Ajansı yeni 'Deney Sözlüğü'nü paylaştı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sorumlusu yakalandı
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna Gazze çağrısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek
YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği
YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği
'Siyasette parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir'
'Siyasette parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir'
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! 15 milyon haneye yetecek
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! 15 milyon haneye yetecek
Varlıklı kesim artık gelirden daha çok pay alıyor
Varlıklı kesim artık gelirden daha çok pay alıyor
İlgezdi'den 'İmamoğlu'na tepki: Hangi hakla bu yetkiyi kullanıyor?
İlgezdi'den 'İmamoğlu'na tepki: Hangi hakla bu yetkiyi kullanıyor?
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Yeni Anayasa vatandaş eksenli olacak
Yeni Anayasa vatandaş eksenli olacak
Üç başkanla görüşüp 'Siz yoksunuz' dedi
Üç başkanla görüşüp 'Siz yoksunuz' dedi
Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı
Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı
TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük
TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük
Bakan Uraloğlu:Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacak
Bakan Uraloğlu:Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 22:09, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 23:08
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Geçen hafta 200'den fazla adayını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı da belli oldu.

Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 16.30'da İzmir gündemiyle toplandı. Toplantı 3 saat sürdü.

Bu toplantının ardından Parti Meclisi (PM) toplantısına geçilidi.

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cemil Tugay olmasına karar verildi.

ÖZGÜR ÖZEL, CEMİL TUGAY'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısı öncesinde Cemil Tugay ile bir araya gelmişti

Özel ile Tugay dün de görüşmüştü.

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay, 1967 yılında Van'da dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.

1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktorluğunu aldı.

1997'de ABD, Cleveland Clinic'te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Evli, 2'si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber