İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü

Budan, teknede olduğu belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını belirten Budan, teknedeki 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

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