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Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde

AK Parti'nin bugün açıklanacak beyannamesinde kadınlardan çocuklara, yaşlıdan engelliye kadar her kesime özel vaatler yer alıyor

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 07:57, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 08:03
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Sekiz başlıkta toplumun bütün kesimlerine müjde

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre: AK Parti'nin merakla beklenen seçim beyannamesi bugün açıklanıyor. Program AK Parti Genel Merkezinde yapımı yeni tamamlanan konferans salonunda saat 13.00'da gerçekleştirilecek. Böylelikle konferans salonunda düzenlenen ilk program beyanname tanıtımı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek programa, AK Parti milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları ve adayları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partinin eski kurmayları katılacak.

GERÇEK BELEDİYECİLİK...

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı için Gerçek Belediyecilik" ismi ile hazırladığı seçim beyannamesinde gerçek belediyeciliği anlatacak. Sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu, akıllı, sürdürülebilir, iklim dostu şehirler oluşturmak için düğmeye basılacak. Şehir hayatını tehdit eden afet ve riskleri engellemek için kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak.

ÖNEMLİ VAATLER İÇERECEK

Yaklaşık 200 sayfadan oluşan beyannamede, kadınlardan çocuklara, yaşlılardan engellilere bütün toplum kesimleri için önemli vaatler yer alacak. Beyanname, "AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu", "Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik", "Dirençli Şehirler", "Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre", "Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri", "Huzurlu ve Toplumsal Yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik", "Kültür Üreten Şehirler" ve "Hizmet ve Eser Belediyeciliği" olmak üzere sekiz ana başlıktan oluşacak.

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