Aralarında kavga eden 6 öğretmenin başka okullara tayin edildi

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde bulunan Şehit Onur İlkhan İlkokulu'nda velilerin iddiasına göre 5 öğretmen ve 1 öğretmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmadan dolayı önce 1 öğretmen, daha sonra ise onunla tartışan 5 öğretmen sömestir tatilinde farklı okullara tayin edildi. Veliler bu duruma tepki gösterip, yaşananların 1'inci sınıfların çoğunlukta olduğu öğrencilerin eğitimini ve psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti. Okul önünde toplanarak bu duruma tepki gösteren veliler, eski öğretmenlerinin çocuklarının adaptasyonu için geri gelmesi gerektiğini savundu.