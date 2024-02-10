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Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faturalardaki 25 metreküplük doğalgaz desteğinin nisan ayına kadar süreceğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 15:12, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 15:14
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Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kenti en son 20 Nisan 2023'te ziyaret ettiğini, Karadeniz doğalgazını devreye almanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ücretsiz doğalgaz desteğinin halen sürdürüldüğünü aktaran Erdoğan, "Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz" dedi.

Geçen yıl nisan ayında alınan kararla, faturalarda 25 metreküp doğalgaza karşılık gelen tutar devlet tarafından karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. 'Her seçim döneminde gaz buluyor' diyen çapsızlara kulak asmadan. Bulanlar ancak arayanlardır düsturuyla aramayı sürdürüyoruz."

'Gabar'da günlük 35 bin varil üretim'

Erdoğan, enerjide tam bağımsızlığı yakalamanın en önemli hedefleri olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Karadeniz doğalgazının ardından şimdi de Gabar'da bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol, bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsanız muhalefet cenahı, bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfimizi alaya almışlardı. Peki sonra ne oldu? Gabar'daki petrolün günlük üretimi müjdeye dikkat 35 bin varili geçti. 2024 sonunda 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol, hem maden hem doğal gazda yeni müjdeler vermeyi hedefliyoruz."

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