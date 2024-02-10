Ankara'ya yeni metro hattı: Bakan Uraloğlu açıkladı
Ankara'ya yeni metro hattı: Bakan Uraloğlu açıkladı
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıt
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıt
İkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!
İkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!
Bakan Kacır: 2024 yılından itibaren bilim olimpiyatlarına coğrafya da eklendi
Bakan Kacır: 2024 yılından itibaren bilim olimpiyatlarına coğrafya da eklendi
Mezun olduğu köy okulunda eşiyle öğretmenlik yapıyor
Mezun olduğu köy okulunda eşiyle öğretmenlik yapıyor
Bakan Tunç'tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Taslak hazır
Bakan Tunç'tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Taslak hazır
Borsa haftayı 9.000 puanın üzerinde tamamladı
Borsa haftayı 9.000 puanın üzerinde tamamladı
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya ilişkin açıklama
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya ilişkin açıklama
SGK 'staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı' haberini yalanladı
SGK 'staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı' haberini yalanladı
Özel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeli
Özel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeli
Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Türkiye'de en yüksek oyu almıştı, rekortmen başkan aday gösterilmedi
Türkiye'de en yüksek oyu almıştı, rekortmen başkan aday gösterilmedi
Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek
Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu
Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı
Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı
Ana sayfaKPSS KPSS, EKPSS ve Personel Alım Haberleri

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığına 15 bini hemşire olmak üzere toplamda 35 bin personel alımı yapılacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 16:20, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 16:23
Yazdır
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?

2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Atama bekleyen sağlık personeline müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alımı yapılacak personelin 15 bininin hemşire olacağına belirtmişti. Şimdi gözler ise ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzuna çevrildi. İşte ayrıntılar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 35 bin personelin 15 bininin hemşire olacağını belirtti.

Atama müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sağlık dedik, şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, teçhizatıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Sağlık Bakanlığı personel alımı bu yıl da ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasının hemen ardından başlayacak.

ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığına alınacak 35 bin personelin 15 bini hemşire kadrosunda olacak. Ancak diğer 20 bin personelin hangi kadrolarda olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları belli olmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekildeydi;

"Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber