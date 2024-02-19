MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart'taki yerel seçimlere katılacak adayların listesini, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduklarını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 16:38, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 16:40
Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik aday başvuruları için YSK tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklemediklerini belirtti.
Feti Yıldız, ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerdeyse il başkanlarının büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini il seçim kurullarına teslim ettiklerini kaydetti.