MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik aday başvuruları için YSK tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklemediklerini belirtti.

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