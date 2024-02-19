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Valilikten 'Müdür, öğretmeni taciz etti' iddiasına açıklama

Kahramanmaraş Valiliği, Dulkadiroğlu ilçesinde bir ilkokuldaki taciz iddialarıyla ilgili idari soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 18:10, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 18:13
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Valilikten 'Müdür, öğretmeni taciz etti' iddiasına açıklama

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dulkadiroğlu ilçesindeki bir ilkokuldaki taciz iddialarıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

İddialarla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca başlatılan idari soruşturmanın sürdüğü aktarılan açıklamada, "Daha kapsamlı bir inceleme, soruşturma yapılması için Milli Eğitim Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti için şikayetçi öğretmen A.M, talebi doğrultusunda başka bir okulda geçici görevlendirilmiş, okul müdürü N.S. ile aynı okulun müdür yardımcısı N.Y. ve öğretmeni Ö.A. soruşturma sürecinde Valiliğimizce görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Valilik tarafından iddialarla ilgili adli ve idari işlemlerin titizlikle takip edildiği kaydedildi.

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