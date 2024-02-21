Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 28 Şubat saat 23.59'a kadar alınacak.

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