Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. dönem) tercih işlemleri başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 11:06, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 11:15
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 28 Şubat saat 23.59'a kadar alınacak.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.2023-YDUS 2. Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar (1. Grup)
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