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Devletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından barınma yardımı altında ev alacaklara belirli şartlar altında 500 bin TL karşılıksız destek veriyor. İşte birçok kişinin bilmediği desteğin şartları...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 12:19, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 12:21
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Devletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara birçok sosyal yardım yapılıyor. Bunlardan biri de barınma yardımı. Destek kapsamında ev alacaklara belirli şartlar altında 500 bin TL karşılık destek yapılıyor.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA ÖZEL

Bakanlık eşi vefat etmiş kadınlara konut destek programı kapsamında bu yardımı yapıyor. Destekten eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kadınlar faydalanabiliyor.

HANE BAŞI 500 BİN TL

Kadınlar destek için sadece kimlikle başvuru yapabiliyor. Program kapsamında hane başına 500.000 TL destek sağlanıyor.

EV ALIMLARINDA TEK SEFERDE VERİLİYOR

Söz konusu kaynak ev alımları ve ev yapımlarında farklı olarak ödeniyor. Ev alımlarında tek seferde, ev yapımlarında ise üç dilim halinde kaynak aktarılıyor.

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