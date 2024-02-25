İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 20:29, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 20:30
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.42 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2024-02-25
Saat:20:09:39 TSİ
Enlem:37.98028 N
Boylam:27.15056 E
Derinlik:7.77 km
Detay:https://t.co/jSSH0TIJQs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi