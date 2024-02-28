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Erdoğan'ın 'kopmuş vaziyetteler' sözlerine YRP'den ilk tepki: 'Başımızın tacıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski ittifak ortağı Yeniden Refah Partisi için, "Şu anda kopmuş vaziyetteler" demişti. Erdoğan'ın sözlerine YRP'li Suat Kılıç'dan cevap geldi. Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin başıdır, başkanımızdır ve başımızın tacıdır. Yerel seçim yarışı Cumhurbaşkanımıza laf yarışına gireceğimiz, atışmaya gireceğimiz bir yarış değil" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 07:25, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 07:27
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Erdoğan'ın 'kopmuş vaziyetteler' sözlerine YRP'den ilk tepki: 'Başımızın tacıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski ittifak ortağı Yeniden Refah Partisi için dikkat çeken sözler söylemişti. Erdoğan'ın "kopmuş vaziyetteler" sözlerine YRP'li Suat Kılıç'dan cevap geldi.

YRP ŞU ANDA KOPMUŞ VAZİYETTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nden çıkışta gazetecilerin eski ittifak ortağı Yeniden Refah Partisi ile ilgili sorularına cevap vermişti. Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Yerel seçimde kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar ya da bize karşı tavır içinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar." ifadelerini kullanmıştı

ERDOĞAN BAŞIMIZIN TACIDIR

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Adayı Suat Kılıç, bugün Ankara'da gerçekleştirdiği seçim çalışmaları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine cevap verdi. Kılıç şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin başıdır, başkanımızdır ve başımızın tacıdır. Biz tek devlete inanmış olan insanlarız. Devletimizin de bir tane Cumhurbaşkanı vardır.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın siyasal değerlendirmelerine saygı duyarız. Ama kendimiz de kendi adaylarımızla birlikte kendi siyasi projelerimiz doğrultusunda yerel seçim yarışına kendi kulvarımızda devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah.

Sayın Cumhurbaşkanımıza laf yetiştirmek bizim işimiz olmamalı. Bizim harcımız olmamalı. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin genel başkanı olarak aynı zamanda değerlendirmelerini yapar.

Gerektiğinde biz de genel başkanımız düzeyinde cevap verilmesi gereken bir durum olursa cevap veririz ama yerel seçim yarışı Sayın Cumhurbaşkanımıza laf yarışına gireceğimiz, atışmaya gireceğimiz bir yarış değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. "

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