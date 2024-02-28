DEM'li vekilin evinden terörist çıktı

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, sol marjinal silahlı terör örgütlerinin (MLKP-TKP/ML-MKP) cezaevleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, akrabalık bağı olmamasına rağmen Marmara bölgesindeki cezaevlerinde kalan teröristlerin banka hesaplarına para yatıran 16 şüpheli belirlendi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda İstanbul'da 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şahısların cezaevindeki örgüt üyeleriyle yaptıkları haberleşme ve mektuplaşma tarzında dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ve çeşitli örgütsel dokümanlar, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 25 fişek ele geçirildi. Diğer şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda DEM Partili milletvekili Çiçek Otlu'nun evinde örgüt üyesi Sıtkı Güngör yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise terör örgütü üyeliğinden hüküm giyerek cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin mektupları da ele geçirildi. Güngör'ün Eski HDP Eş başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanlığını yaptığı, örgüt propagandası suçlamasıyla yargılandığı davada ise hakkında 10 yıl hapis cezası istendiği öğrenildi.