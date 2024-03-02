Antalya Şehir Hastanesi bugün açılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının bugün yapılacağını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2024 07:41, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 07:17
Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metrekare arazi üzerine inşa edilen 1500 yataklı Antalya Şehir Hastanesi, kentteki en büyük sağlık yatırımı.
4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.
Bünyesinde Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Damar Hastanesi, Genel Hastane var. Hastanenin sağlık turizminde de yeri büyük olacak.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Vatandaşlarımızın '5 yıldızlı otel konforunda' dediği şehir hastanelerimizin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı yarın yapılıyor"