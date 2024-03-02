Antalya Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Bakan Koca, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Bünyesinde Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Damar Hastanesi, Genel Hastane var. Hastanenin sağlık turizminde de yeri büyük olacak.

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metrekare arazi üzerine inşa edilen 1500 yataklı Antalya Şehir Hastanesi, kentteki en büyük sağlık yatırımı.

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