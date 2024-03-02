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Seçiminin rakamları netleşti: 1 milyon genç ilk defa sandık başına gidecek

Yerel seçimlere sayılı günler kala istatistikler netleşti. Buna göre mahalli seçimde 982 bin ortopedik ve görme engelli oy kullanacak. 1 milyon 32 bin genç ilk defa sandık başına gidecek. Bunların 200 bine yakını İstanbul'da bulunuyor. 75 yaş üzeri seçmen sayısı ise 3,3 milyon.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Mart 2024 08:20, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 07:58
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Seçiminin rakamları netleşti: 1 milyon genç ilk defa sandık başına gidecek

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde oy kullanacak seçmen ve sandık sayılarını kesinleştirdi. Buna göre, 61 milyon 441 bin 881 seçmen sandık başına gidecek. Bu seçmenlerin 31 milyon 85 bini kadın, 30 milyon 356 bini erkek...

İlk kez oy kullanacak seçmenlerin sayısı ise 1 milyon 32 bin olarak belirlendi. Seçmenlerin 981 bin 655'ini ortopedik ve görme engelliler oluşturuyor. 75 yaş ve üzeri seçmen sayısı 3 milyon 395 bin. 61,4 milyon seçmenin 47,8 milyonu büyükşehirlerde yaşıyor. YSK, sandık sayılarını da belirledi. Buna göre 55 bin 517 sandık alanında, 206 bin 557 sandık kurulacak.

Bin üç adet seyyar sandıkta 12 bin 753 seçmen oy kullanacak. Cezaevlerinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan oy kullanacakların sayısı da 35 bin 38 olarak tespit edildi. Türkiye genelinde, 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile, 2 bin 218'i büyükşehirler, 17 bin 481'i ilçeler, 3 bin 520'si beldelerde olmak üzere toplam 23 bin 219 belediye meclis üyesi ve 50 bin 336 muhtar seçilecek.

Bu muhtarların 30 bin 558'i mahallelerde, bin 626'sı beldelerde, 18 bin 152'si ise köylerde görev yapacak. Öte yandan, siyasi partiler ilk kez oy kullanacak bir milyondan fazla genç için adeta seferberlik ilan etti. Özellikle kıran kırana geçmesi beklenen İstanbul seçimleri için, hem AK Parti hem de CHP, ilk kez oy kullanma hakkına kavuşan genç seçmenleri sandığa çekmek üzere ayrı strateji yürütüyor. İlk kez oy kullanacak seçmenlerin 200 bine yakını İstanbul'da bulunuyor.

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