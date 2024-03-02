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İstanbul dahil birçok kente kritik uyarı! Hafta sonu planı yaparken dikkat

Meteoroloji günün hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil sağanak beklenen iller belli olurken, iki bölgede 'toz taşınımı' uyarısı verildi. Yağışların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Mart 2024 09:00, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 08:43
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İstanbul dahil birçok kente kritik uyarı! Hafta sonu planı yaparken dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Mart 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, hafta sonu planı yapanların dikkat etmesi gereken raporda sağanak beklenen iller belli oldu. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'daki toz taşınımı çamur yağmuruna dönecek, sıcaklıklar bazı bölgelerde 2-4 derece azalacak. İşte günün hava durumu tahminleri...

2 MART 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLAR AZALACAK

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güney, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esecek.

ÇAMUR YAĞMURU GELİYOR

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan ve meteorolojik olaylara dair bilgiler veren Hava Forum hesabı, 'Afrika katkılı çamur yağmuru' beklendiği belirtti.

Yapılan paylaşımlarda, "Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp yiyin.

Afrika tozları genel olarak coğrafyamıza doğru yöneliyor. Şu sıralar Ege ve Marmara'da toz var. Geceden itibaren ve cumartesi ara ara çamur yağacak" ifadeleri yer aldı.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

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