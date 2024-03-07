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İstanbul Fatih'te 5 katlı binada yangın

Fatih'te gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, binanın yan duvarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tehlike büyümeden yangın söndürülebildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Mart 2024 07:52, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 07:50
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İstanbul Fatih'te 5 katlı binada yangın

Yangın saat 02.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Küçük Saray Meydanı Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı.

Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşuları uyardı sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada alevler çatıdan diğer binaya sıçradı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye araçları sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için metrelerce mesafeden hortum uzattı.

Ekipler, çatıyı saran ve diğer binaya sıçrayan alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Yangın uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangın sırasında iki binada hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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