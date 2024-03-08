Rekor üstüne rekor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Yükselişe geçen altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali vermesiyle altın yükselişini hızlandırdı. Gram ve ons altın rekor tazeledi.

FED BU YIL FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK

Bu hafta ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde açıklamalarda bulunan Powell, bu yıl faiz indirimine gideceklerini belirtmişti. Faiz indirimi konusunda acele etmeyeceklerini belirten Powell, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmişti.

GRAM VE ONS ALTINDAN ÇİFTE REKOR

Powell açıklamaları sonrası yükselişini hızlandıran altının ons fiyatı 2 bin 169 dolarla, gram fiyatı ise 2 bin 230 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GÖZLER KRİTİK 2 VERİDE

Altındaki yükseliş devam ederken, piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisi ve Fitch'in Türkiye için not değerlendirmesine odaklandı. Özellikle ABD'den gelecek istihdam verisi altının yönü için önemli olacak.