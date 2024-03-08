Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi katildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi katildir
Avro 35 TL'yi aştı, dolar 32 TL sınırında
Avro 35 TL'yi aştı, dolar 32 TL sınırında
Gazze'de paraşüt faciası: Yardıma ulaşmak isterken can verdiler
Gazze'de paraşüt faciası: Yardıma ulaşmak isterken can verdiler
Maaş teklifi öğretmeni çileden çıkardı
Maaş teklifi öğretmeni çileden çıkardı
Rekor üstüne rekor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Rekor üstüne rekor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Seçil Erzan davası: Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu ifade verdi
Seçil Erzan davası: Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu ifade verdi
Otomobil satışları gaza bastı: İşte artışın 3 nedeni
Otomobil satışları gaza bastı: İşte artışın 3 nedeni
Akıllı POS cihazı zorunlu hale geliyor, ağır cezalar yolda
Akıllı POS cihazı zorunlu hale geliyor, ağır cezalar yolda
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
İstanbul'da 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
İstanbul'da 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor
Ramazan öncesi gıda fiyatları nasıl değişti?
Ramazan öncesi gıda fiyatları nasıl değişti?
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...
Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...
Bakan Şimşek duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor
Bakan Şimşek duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor
Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem
Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem
CHP'deki yeni kriz DEM restleşmesi
CHP'deki yeni kriz DEM restleşmesi
Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?
Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
İftar menülerine yüzde 100 zam
İftar menülerine yüzde 100 zam
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
İsveç, NATO'nun resmen 32. üyesi oldu
İsveç, NATO'nun resmen 32. üyesi oldu
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
En uzun pusula 97 santimetre, en kısa pusula 4,5 santimetre olacak
En uzun pusula 97 santimetre, en kısa pusula 4,5 santimetre olacak
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Rekor üstüne rekor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Son dönemde hızlı bir yükseliş gösteren altın, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bu yıl için faiz indirimi sinyali vermesinin ardından rekor tazeledi. Gram 2.230 lira ile ons ise 2 bin 169 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Mart 2024 15:27, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 15:26
Yazdır
Rekor üstüne rekor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Yükselişe geçen altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali vermesiyle altın yükselişini hızlandırdı. Gram ve ons altın rekor tazeledi.

FED BU YIL FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK

Bu hafta ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde açıklamalarda bulunan Powell, bu yıl faiz indirimine gideceklerini belirtmişti. Faiz indirimi konusunda acele etmeyeceklerini belirten Powell, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmişti.

GRAM VE ONS ALTINDAN ÇİFTE REKOR

Powell açıklamaları sonrası yükselişini hızlandıran altının ons fiyatı 2 bin 169 dolarla, gram fiyatı ise 2 bin 230 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GÖZLER KRİTİK 2 VERİDE

Altındaki yükseliş devam ederken, piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisi ve Fitch'in Türkiye için not değerlendirmesine odaklandı. Özellikle ABD'den gelecek istihdam verisi altının yönü için önemli olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber