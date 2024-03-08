Otomobil satışları gaza bastı: İşte artışın 3 nedeni

Kredi faizleri arttı, kullanım düştü. Buna rağmen otomobil satışları yıla hızlı başladı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre yılın ilk iki ayında 186 bin otomobil satıldı. Satışlar geçen yıl aynı dönem 96 bin adette kalmıştı. Yani yüzde 100'e yakın yükseldi

Sektör yetkilileri, geçen senenin otomobil için güzel geçtiğini belirtti. Yetkililer, bu yıl beklentilerin yüzde 30 daralma olmasına rağmen ocak ve şubat performansının ardından yeniden bir milyon sınırına yaklaşılabileceğini ifade etti.

SATIŞLAR NEDEN ARTIYOR?

Yetkililere göre satışlardaki artışın 3 nedeni var.

İlki engelli vatandaşlara araç alımında sağlanan Özel Tüketim Vergisi İstisnası. İstisna yıl başında 1 milyon 591 bin liraya çıktı. Bazı SUV araçlar kapsama girerken, ilgi de yükseldi..

İkincisi, araç kiralama filolarının biriken taleplerini karşılamaları

Üçüncüyse ise seçim sonrası fiyatların artacağı düşüncesi

İKİNCİ EL HAREKETLENDİ

Fiyatlardaki artış beklentisi ikinci el araç piyasasını da hareketlendirdi..

Yetkililer, ikinci elde taşların rayına oturmaya başladığını ve pazarda hareketliliğin arttığını ifade etti.