'Gümrüklerde kaçakçılık faaliyetlerine göz yumuluyor' iddiası yalanlandı

Bültende Yunan basınında yer alan, "Yunan Devrimi'nin ulusal yıl dönümünün (25 Mart) araya girmesi ve iki ülkede ulusal bayramlarda tatbikat yapılmamasına rağmen Türkiye, NOTAM yayımladı" şeklindeki iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Yunan medyasında Türk Deniz ve Hava Kuvvetlerinin Ege Denizinde yapacağı tatbikat için Türkiye'nin yayımladığı, 4 Mart-30 Nisan tarihlerini kapsayan NOTAM'ın "25 Mart Yunanistan Bağımsızlık Günü" için istisna içermemesinden dolayı Yunan tarafının rahatsız olduğu yönündeki iddialara yer verildiğinin tespit edildiği bildirilen bültende, "Ülkemizce 2 Mart 2024 tarihinde yayımlanan ve 4 Mart-30 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan A2099/24 sayılı NOTAM, Yunanistan tarafından 28 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan ve Ege Denizi'nde tehlikeli saha ilan eden A0630/24 sayılı NOTAM'a karşılık olarak yayımlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Ayrıca bültende Yunanistan'ın 4 Mart-30 Nisan tarihlerini kapsayan NOT'ın Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için istisna içermediği, Türkiye'nin bahse konu NOTAM'ı mütekabiliyet esasına göre yayımladığı, Yunan medyasındaki haberlerde bu konuya yer verilmeyerek manipülasyon yapıldığı kaydedildi.

- "Gazze'ye girecek yardımların İsrail tarafından engellenmediği" iddiaları

Bültende İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy'nin, "Gazze Şeridi'ne girecek insani yardımların İsrail tarafından engellenmediği" iddiası da yalanlandı.

Birleşmiş Milletler verilerinin de İsrailli yetkililerin "Yardım geçişleri arttı" iddiasının aksini gösterdiği kaydedilen bültende, verilere göre şubatta teslim edilen ortalama yardım tırı sayısının önceki aya göre yüzde 50 azaldığı vurgulandı.

İsrail'in ayrıca, Kuzey Erez ve El Muntar gibi kritik geçişleri kapalı tutarak Gazze'nin kuzeyine erişimi engellediğine işaret edilen bültende, şunlar bildirildi:

"BM'nin çağrısında önlem alınmazsa Gazze'de kıtlığın neredeyse kaçınılmaz olacağı konusunda uyarıda bulunulmuştur. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan açlık nedeniyle sessizce öldüğüne inandıklarını belirtmiştir. BM'nin işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, çarşamba günü BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü ifade etmiştir. BM Dünya Gıda Programı'ndan yapılan son açıklamada, 14 kamyonluk gıda konvoyunun İsrail ordusu tarafından üç saat boyunca Gazze'nin güneydoğusundaki Wadi Gazze kontrol noktasında bekletildiğini, ardından geri çevrildiğini duyurmuştur.

Tüm uluslararası kuruluşlar, İsrail ordusunun bölgeye yardım girişini engellediğini doğrulamaktadır. İsrail'in, Filistin halkına yönelik soykırımını kamufle etmek amacıyla yürüttüğü propagandaya itibar etmeyiniz."

- "Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktıkları" iddiası

Bültende sosyal medyada yer alan "Sığınmacılar, Ankara'da bir evi yakmış" şeklindeki iddianın da doğru olmadığı vurgulandı.

13 Şubat 2024'te saat 07.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'ndeki adresten gelen yangın ihbarı üzerine, emniyet ve itfaiye birimlerinin olay yerine intikal ettiği kaydedilen bültende, ikametin çatı köşe ve ön taraf balkon kısımlarında bulunan eski eşyanın yandığının görüldüğü, herhangi bir yaralanmanın ve çevreye sirayet olmadığının tespit edildiği bildirildi.

İkamette oturan F.K. ile yapılan görüşmede eşinin mutfakta çay demlediğini, bir anda her şeyin alev aldığını, dışarı çıktıklarını ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini anlattığı kaydedilen bültende, şu bilgilere yer verildi:

"Adreste oturan vatandaşımız, herhangi bir şikayetlerinin olmadığı yönünde beyanda bulunmuş, konuyla ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır. Gerek güvenlik güçleri gerek itfaiye yetkililerinin yaptığı araştırmalarda herhangi bir kasıt unsuruna rastlanılmamış, ifade veren ev sahipleri yangının tam olarak neden çıktığını bilmediklerini beyan etmişlerdir."

- "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" bildirimleri

Bültende bazı cep telefonları ve e-posta adreslerine gelen "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" şeklindeki benzeri mesajlar ve e-postaların dolandırıcılık amaçlı olduğu kaydedildi.

Yüksek Seçim Kurulunun kesin listelerinin ardından kanundaki istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapılmadığının hatırlatıldığı bültende, resmi kurum ve kuruluşların ad ve logoları kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunması, resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar edilmemesi hususunda uyarıda bulunuldu.

- "Filistinlilerin oyuncak bebekle propaganda yaptıkları" iddiası

Bültende İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler, oyuncak bebekle propaganda yapıyor" şeklindeki iddianın doğru olmadığı kaydedildi.

Bahse konu fotoğraftaki bebeklerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Rania Abu Anza'nın 4 aylık ikiz bebekleri Naeim ve Wissam olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rania Abu Anza, İsrail'in 3 Mart'taki saldırısı sonucu çocuklarının yanı sıra eşini ve diğer 11 akrabasını kaybetmiştir. Birçok uluslararası medya kuruluşu, çocukların hayatını kaybetmesiyle ilgili doğrulanmış görüntüleri dünya kamuoyu ile paylaşmıştır. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk olmak üzere 30 bin 410 Filistinli hayatını kaybetmiştir. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik propagandasına itibar etmeyiniz."

- "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği" iddiası

Bültende bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Brezilya'da düzenlenen G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede IMF ile ilgili herhangi bir başlık söz konusu olmamıştır. Bakan Şimşek, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle işbirliğini güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunmuştur. Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz."

- "Gazze'de öldürüldüğü öne sürülen kişinin gözlerini açıp kapattığı" iddiası doğru değil

Bültende İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan, "Al Jazeera'nın kaydettiği görüntülerde Gazze'de öldürüldüğü iddia edilen bir kişi gözlerini açıp kapatıyor" şeklindeki iddianın doğru olmadığı bildirildi.

İsrail ordusunun saldırısı sonucu Gazze'nin Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda yardım bekleyen 112 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 760 kişinin yaralandığı kaydedilen bültende, "Saldırının ardından açıklamalarda bulunan Filistin Kızılayı Sözcüsü Raed al-Nims, hayatını kaybedenleri ve yaralıları hastaneye taşımaya çalıştıklarını ancak sayının mevcut ambulans ve sağlık ekibi kapasitesinin çok ötesinde olduğunu ifade etmiştir." bilgisine yer verildi.

Ayrıca bölgeden gelen görüntülerde yaralanan sivillerin kağnı dahil her türlü araç kullanılarak hastanelere ulaştırılmaya çalışıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Al Jazeera da bu çabaların ortasında kaydedilen bazı görüntüleri, 'Yaralıları yakındaki bir hastaneye taşımak için boş bir kamyonet kullanıldı' başlığıyla servis etmiştir. Haberin başlığından da anlaşılacağı üzere, kamyonetle 'yaralı siviller' taşınmaktadır. Ayrıca görüntülerde hayatını kaybeden sivillerin yanı sıra yaralıların da olduğu açıkça görülmektedir. Dolayısıyla görüntülerde hareket eden veya mimikleri fark edilen kişiler yaralılardır. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon kampanyasına itibar etmeyiniz."

- "Gümrüklerde kaçakçılık faaliyetlerine göz yumulduğu" iddiası

Bültende bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gümrüklerde kaçakçılık faaliyetlerine göz yumuluyor, casusluk faaliyetlerine izin veriliyor" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

Türkiye'de gümrük işlemleriyle ilgili denetimlerin, yasalar çerçevesinde aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan bültende, belirlenen suçların savcılığa intikal ettirildiği ve gereken kararların da yargı tarafından verildiği kaydedildi.

Geçen günlerde yürütülen çalışmalar sonucu usulsüz işlem yaptığı tespit edilen 5'i kamu personeli 9 kişinin, savcılığın talimatı üzerine gözaltına alındığı ifade edilen bültende, "Konuyla ilgili detaylı inceleme yürütmek üzere 4 ticaret müfettişi de görevlendirilmiştir. Ayrıca bahse konu haberlerde geçen 'İngilizlerle gizli antlaşmalar imzalandığı' yönündeki iddialar da doğru değildir. İngiliz yetkililerle müşterek çalışmalar, üye olunan ortak uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla yürütülmektedir. İddia edildiği gibi bir anlaşmanın imzalanması söz konusu değildir." bilgisi paylaşıldı.

- "Birçok suçtan yargılanan Andrew Tate'in İstanbul'da olduğuna dair paylaşım yaptığı" iddiası

Bültende bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmak suçlarından yargılanan Andrew Tate, sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğuna dair bir paylaşım yaptı" şeklindeki iddiaların manipülasyon içerdiği bildirildi.

Andrew Tate'in en son Türkiye'ye 14 Mart 2021'de giriş yaptığı ve 15 Mart 2021'de ülkeden ayrıldığının tespit edildiği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Tate'in ülkemize giriş yaptığı tarihte hakkında kırmızı bülten ve tahdidinin olmadığı belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın iddiaya konu fotoğrafı Beşiktaş'taki bir otelin alt katında bulunan bir restoranda 2 yıl önce kaydettiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca şahıs, İstanbul'da kaydedilen fotoğrafını iddia edildiği gibi, 'İstanbul'da olduğu' yönünde bir notla değil 'şehri tahmin et' notuyla paylaşmıştır."