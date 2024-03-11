16 milyon için hükümet düğmeye bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan, emekli temmuz zammı Hazine ile Çalışma Bakanlığı'na talimatını verdi. Öte yandan Nisan ayında Meclis'in ilk gündemi yine emekliler olacak. Burada belediyeler ve bankalar olmak üzere yapılacak protokollerle destekler hayata geçirecek. Temmuz döneminde de emekli maaşları için refah payı uygulaması sürecek.

EMEKLİLER YILINA ÖZEL BÜYÜK DESTEK PAKETİ GELİYOR

Ocak döneminde en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye, SSK, Bağ-Kur emekli zammı da yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e, yükseltildi. Bayram ikramiyesi de geçtiğimiz günlerle yapılan düzenleme ile yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı. Emekliye destekler bunlarla sınırlı kalmayacak.

MİLYONLARIN ALIM GÜCÜ KALICI OLARAK ARTACAK

Hükümet bir yandan işçi, memur ve emekli başta olmak üzere toplumun herkesiminin alım gücünü artırmak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da artacak alım gücünün korunması için enflasyonun tek hanelere indirilmesi için kararlılık mücadele ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur maaşları için yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden bunun kalıcı olmayacağı bilinciyle Merkez Bankası'yla koordineli olarak çalışarak enflasyonu düşürecek adımları planladı.

Veriler 2024'ün 2. yarısıyla beraber dezenflasyon sürecinin başlayacağına işaret ediyor. Enflasyonda düşüşle beraber yükselecek maaşlardaki alım gücü korunacak.

Emekliler için öncelikli olarak gelirlerini artırıcı tedbirler ve indirimler öne çıkacak. Konu üzerinde ilgili bakanlık ve kurumlarda kapsamlı çalışma başladı. Düzenleme Nisan ayında Meclis'in gündemine girecek. İşte emekliler için yapılan çalışmanın detayları.

1) BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM

Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.

2) ENERJİ DESTEKLERİ

Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek.

3) ULAŞIM DESTEĞİ

Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.

4) BARINMA DESTEĞİ

Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler de devreye girecek. Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak. Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.

5) FİNANS DESTEĞİ

Bu kapsamda bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da devreye sokulacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.

6) TATİL DESTEĞİ

Tatil yapma imkanı bulamayan emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Böylece emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına kavuşacak. Ayrıca turizm şirketleriyle yapılacak protokollerle emeklilere özel kampanyalarla tatil beldelerinde indirimle tatil imkanları da sunulacak.

7) REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ

Emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen destekler önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek. Bu artış temmuz ayı öncesi masaya gelcek. Bütçe çalışması yapılacak. Ayrıca kök maaş düzenlemesi ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de çalışılan konular arasında.