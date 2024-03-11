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'Fiyatlar zıplamasın diye gıda firmalarını dolaşıyoruz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İç ticarette çıkardığımız sektörel düzenlemelerle, yönetmeliklerle ticareti adil, rekabetçi bir şekilde yapılması ve tüketici haksız muamelelerle karşı karşıya kalmaması, stokçuluk, karaborsacılık, fahiş fiyat gibi uygulamalara karşı yoğun denetim ve baskılarla sonuç alınarak vatandaşın mağdur edilmemesi çabaları içindeyiz" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 11 Mart 2024 07:47, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 09:41
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İstanbul Esenyurt'ta sanayici ve iş adamları ile istişare toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İç ticarette çıkardığımız sektörel düzenlemelerle, yönetmeliklerle ticareti adil, rekabetçi bir şekilde yapılması ve tüketici haksız muamelelerle karşı karşıya kalmaması, stokçuluk, karaborsacılık, fahiş fiyat gibi uygulamalara karşı yoğun denetim ve baskılarla sonuç alınarak vatandaşın mağdur edilmemesi çabaları içindeyiz" dedi.

Tüketicilerin yurt içinde aşırı şişirilmiş fiyatlarla karşılaşmaması için Ticaret Bakanlığı olarak, 2023'te 1,5 milyar dolarlık ihracattan fedakarlık gösterdiklerini dile getiren Bolat, patates, soğan domates, salça, ayçiçek ham yağ ve zeytinyağında ihracatı biraz frenlediklerini kaydetti.

Ramazan öncesi fiyatlarda büyük zıplamalar olmasın diye bütün gıda firmalarını dolaştıklarına dikkati çeken Bolat, mega centerler, hal ve ticaret borsalarına varıncaya kadar bu noktada önemli çabalar sarf ettiklerini söyledi. Sanayici ve iş insanlarına seslenen Bolat, "Enflasyonla mücadele tek başına yapılacak bir iş değil. Sizlere de önemli görevler düşüyor. Kim vatandaşı kazıklamak istiyorsa onlardan alışveriş yapmayacağız.

Bilinçli tüketim, bilinçli tüketici anlayışıyla vatandaşa haksız fiyat uygulamaya çalışan, zulmetmeye çalışanla asla ticaret yapmayacağız. Bu kadar basit. Biz her zaman yanınızdayız. Tüketici hakem heyetleriyle yanınızdayız. İl ticaret müdürlükleriyle yanınızdayız. Denetçi sayımızı bin 500 kişi artırdık bütün Türkiye'de. Onlar Ramazan'da da çalışmaya devam edecekler" dedi.

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