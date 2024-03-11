Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde DEM Parti hariç bütün siyasi partilere kapımızı açık olacak" açıklaması üzerine ortaya çıkan parti içi krize ilişkin konuştu.

Taraflarla meselenin konuşulduğunu ve çözüldüğünü söyleyen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının sert, Köksal'ın ise 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

'BURCU MİLLİYETÇİLİĞİ HASSAS BİRİ'

Özel, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Genel başkan belli bir sözü söylediğinde o iş orada biter. Burcu Köksal Afyon'da belediyeyi alıyor zaten esas telaş ondan. Benim düzeltme yapmam, Burcu Hanım da bir düzeltme yaptı. Bu da bir süreç. O beni düzeltmedi. Algıyla olgu yer değiştirdi. Ben bu ifadeleri siyaseten sorunlu buluyorum. O dedi ki ki bana 'eş başkan', 'Bu belediyeyi DEM Parti'yle yöneteceksin' diyorlar. 'Ben belediyenin kapıları DEM hariç herkese açık' dedim.

Burcu milliyetçiliği hassasiyeti olan biri. Burcu'nun 'DEM Parti'yle yöneteceksiniz' sözünden kurtulmak için yaptığı bir iş. Süreci sakin ve doğru bir şekilde yönettik. Ekrem başkanla birkaç kez konuştuk. İBB Kürtlerin de bir belediyesi. Birçok ilde Kürtlerin desteği kritik. Bugün Ahmet Türk de 'Ekrem başkanla genel başkanın tavrı sorunu çözdü' dedi. Ben de Ahmet Türk gibi bir kanaat önderinden bunu duymuş olmaktan memnumum. Seçime giderken bir vekil, bir belediye kaybetmek, bir ayağının tökezlemesi hoş değildir. Benim de işim o.

'EKREM BAŞKAN'IN AÇIKLAMASI SERTTİ'

(Ekrem İmamoğlu'nun 'Ya başka bir parti bulacak ya başka bir iş' açıklaması) Taahhütnameyi Burcu Köksal'dan önce konuşup kararlaştırdık. Belediye başkanları mal varlığını açıklayacak, kadınlara yönelik ayrımcılığın son bulması ve tüm vatandaşlara eşit davranacakları yönünde maddeler vardı. Bu taahhütnameyi Burcu Köksal da imzaladı. Ekrem başkanın açıklaması sert bir hüküm cümlesi içeriyor. Burcu Köksal'ın ilk açıklaması kabul edilemez. Bütün taraflarla konuştuk ve meseleyi hallettik. Burcu Köksal'ın bu açıklamadan sonra kimseye ayrımcılık yapmayacağını ve belediyenin kapısının herkese açık olacağını söylemesi bir özür niteliğinde. AK Partililer onu çıldırttı ama biz bu konuyu geride bıraktık. Yaşanmasaydı daha iyiydi. Ekrem İmamoğlu 'Burcu Köksal özür dilesin' diye aramadı. Burcu Hanım'ın bu düzeltme tweet'ini istedik. Meselede burada kapandı, gitti. Sorun çözüldü.