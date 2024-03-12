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Mahzen-10 operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Mahzen-10 operasyonları kapsamında, elebaşı dahil 39 şüphelinin gözaltına alınmasıyla bir organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 10:59, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 10:51
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Mahzen-10 operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca bir organize suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik Mahzen-10 operasyonlarının düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda aralarında elebaşının da bulunduğu 39 şüphelinin yakalandığını ve suç örgütünün çökertildiğini, operasyonda 63 ruhsatsız tabanca, 48 ruhsatsız av tüfeği, 10 kilogram metamfetamin, 13 kilogram skunk, çok miktarda uyuşturucu hapla muhtelif miktarda bonzai ile kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Açıklamasında, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan jandarma personelini tebrik etti.

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