YDS/1 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM internet sitesinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM, internet sitesinden YDS/1 sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Açıklamanın tamamı şu şekilde:
24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 14 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI