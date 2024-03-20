Firari FETÖ hükümlüsü ihraç pilot üsteğmen yakalandı
Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ihraç pilot üsteğmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 15:44, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 15:44
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'da yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.
Kocasinan ilçesinde adrese düzenlenen operasyonda yakalanan ihraç pilot üsteğmenin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.