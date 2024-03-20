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Konteyner kentte çocuk istismarına tutuklama

Malatya'da bir konteyner kentte 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 20:57, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 21:01
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Konteyner kentte çocuk istismarına tutuklama

Malatya'da bazı basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Malatya'da depremzede ailelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki bir kız çocuğunun ekmek almaya giderken cinsel istismara maruz kaldığı, çocuğun yoğun bakımda olduğu" iddiaları üzerine Malatya Valiliğinden kamuoyunu doğru bilgilendirme adına yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, 18 Mart günü Yeşilyurt ilçesinde bulunan İkizce-3 konteyner kentte 7 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması üzerine saat 15.49'da müracaat alındığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda çocuğun aynı gün saat 19.30 sıralarında konteyner kent içerisinde bulunduğu belirtildi. Kız çocuğunun ifadesi doğrultusunda daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklandığının belirtildiği açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan haber içeriklerinin aksine yaşı küçük çocuğun sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktur ve işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir. Değerli kamuoyunca bilinmelidir ki yürütülen bu soruşturma da herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin tamamen mağdur yaşı küçük şahsın yüksek menfaati göz önünde tutulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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