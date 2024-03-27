İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
DİB-MBSTS sınav sonuçları açıklandı
DİB-MBSTS sınav sonuçları açıklandı
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Yargıtay Başkanı, seçimin yedinci turunda da seçilemedi
Yargıtay Başkanı, seçimin yedinci turunda da seçilemedi
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
56 havalimanından sadece 11'i 'makul' yatırım
56 havalimanından sadece 11'i 'makul' yatırım
Emekliye kartlı indirim
Emekliye kartlı indirim
MEB'den tartışılan ÇEDES projesine açıklama: Şeffaf bir proje
MEB'den tartışılan ÇEDES projesine açıklama: Şeffaf bir proje
Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor
Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Liderler oylarını nerede kullanacak?
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak
Şimşek: Deprem yaralarını sarmak önceliğimiz
Şimşek: Deprem yaralarını sarmak önceliğimiz
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Hatay'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
Hatay'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
Erdoğan: Yüksek enflasyonda ne verirsek verelim kaybolup gidiyor
Erdoğan: Yüksek enflasyonda ne verirsek verelim kaybolup gidiyor
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
'Bekarlığa veda partisi'ni kabul etmeyen eğlence mekanına ceza
'Bekarlığa veda partisi'ni kabul etmeyen eğlence mekanına ceza
'Para sayma' görüntülerinde iki belediye başkanı ifadeye çağrıldı
'Para sayma' görüntülerinde iki belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak
Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak
En uygun konut kredisi ne kadar?
En uygun konut kredisi ne kadar?
BM'de ateşkes oylaması kabul edildi: İsrail, ABD ziyaretini iptal etti
BM'de ateşkes oylaması kabul edildi: İsrail, ABD ziyaretini iptal etti
2027'de erken seçim gündeme gelebilir
2027'de erken seçim gündeme gelebilir
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ekim ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde düzenleyecekleri uluslararası sempozyumda, yeni sınav uygulamalarından yapay zekanın kullanımına kadar birçok konunun yer alacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2024 11:46, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 11:53
Yazdır
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak

Ersoy, yazılı açıklamasında, ÖSYM'nin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, MEB ile ortaklaşa 4-6 Ekim'de Ankara'da düzenleyecekleri Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖSYM'nin 50. yılına ilişkin Ersoy, "ÖSYM, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biridir. Adil sınav uygulamalarımız ile herkese eşit şekilde ulaşıyor ve imkan sunuyoruz. Bu doğrultuda, ölçme alanında yeni yaklaşımları da yakından takip ediyor, sınav uygulamalarını bu yeni yaklaşımlar çerçevesinde geliştirmek için gayretle çalışıyoruz. ÖSYM'nin yarım asra dayanan kazanımlarını değerlendiriyor, kurumsal olarak yeni hedefler belirliyoruz. Hedefimiz her zaman çok daha iyisi, çok daha verimli olandır." ifadelerini kullandı.

- "Ölçme alanında bilgi şöleni"

Ersoy, bir taraftan kendi bünyelerindeki AR-GE çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da küresel ölçekte sınav ve ölçme alanındaki yenilikleri yakından takip ettiklerini anlattı. Bayram Ali Ersoy, bu doğrultuda MEB ve ÖSYM işbirliğiyle düzenleyecekleri sempozyuma ilişkin, "Bu sempozyumu ölçme alanında bilgi şöleni olarak görmek çok daha uygun olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün birikiminden ve insan gücünden en verimli şekilde istifade etmek istediklerini ve iki kurum olarak bu yönde çalıştıklarını anlatan Ersoy, katkıları için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.

- "Çok kıymetli birikim ortaya çıkacak"

Bayram Ali Ersoy, sempozyum ile ölçme ve değerlendirme açısından kıymetli birikimin ortaya çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kapsamlı araştırmaların sunulacağı ve alanın önde gelen isimlerinin davetli konuşmacı olarak katılacağı sempozyumumuzda 4 beceri temelli test uygulamaları ve yapay zeka yardımıyla soru üretilmesi başlıklarının da yer aldığı güncel sınav yaklaşımları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Yenilikçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarıyla ilgili konuları kapsayan sempozyumumuzun tema ve alt temaları, https://symp2024.osym.gov.tr/Symposium/ internet sayfamızda yer alıyor. Sözlü bildiri sunumlarına yer verilecek sempozyumumuzun dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bildiriler, tam metin veya makale olarak yayımlanmak üzere sürece dahil edilecek."

ÖSYM Başkanı Ersoy, alana ilgi duyan akademisyen, eğitimci ve tüm paydaşları bildirilerini sunmak ve dinleyici olarak katılmak üzere sempozyuma davet etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber