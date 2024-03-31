Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta en çok oyu partisinin adayı aldı

Aynı sandıkta, Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP'nin adayı Musa Semih Balaban 168 oy, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Çerçi 58, İYİ Parti adayı Tufan Akan 41, Zafer Partisi Osman Kılıç 3 oy alırken, Bağımsız Türkiye, Demokrat, Deva ve Vatan Partisi adayları da 1'er oy aldı.

MANİSA (AA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oyu CHP'li Ferdi Zeyrek aldı.

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