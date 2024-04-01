YRP Genel Başkanı Erbakan: Seçimin galibi Yeniden Refah'tır
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan:Bu seçim sonucunu İsrail ile siyonist katillerle göz göre göre ticareti devam ettirenlerin tavırları belirlemiştir. PKK'ya destek olan İsveç'in NATO'ya sokulması bu sonuca etki etmiştir. Belediyelerde rantçılık yapanlar bu sonuca neden olmuştur" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Erbakan açıklamasında seçimlerin galibinin Yeniden Refah olduğunu ifade ederek Şanlıurfa ve Yozgat'ı kazandıklarını açıkladı.
Erbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Milli Görüş'ün zafer gecesinde burada olan herkese teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere sandıkların yüzde 75'i mm açılmış durumdadır. Bu sonuçlara göre yüzde 6 oy oranında ulaşmış oylarını yüzde 100'ün üstünde arttırmış ve Türkiye'nin üçüncü partisi olmuştur.
Belediye Meclis Üyeliği sonuçlarında yüzde 8 oranına ulaşmıştır. Bu sonuçlara göre 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibidir.
Şanlıurfa'da belediyeyi kazanmış durumdayız. Yozgat Belediyesi'ni de kazandık. 43 ilçe ve 24 belde belediyesini kazanmış bulunuyoruz."