YRP Genel Başkanı Erbakan: Seçimin galibi Yeniden Refah'tır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Erbakan açıklamasında seçimlerin galibinin Yeniden Refah olduğunu ifade ederek Şanlıurfa ve Yozgat'ı kazandıklarını açıkladı.

Erbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Görüş'ün zafer gecesinde burada olan herkese teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere sandıkların yüzde 75'i mm açılmış durumdadır. Bu sonuçlara göre yüzde 6 oy oranında ulaşmış oylarını yüzde 100'ün üstünde arttırmış ve Türkiye'nin üçüncü partisi olmuştur.

Belediye Meclis Üyeliği sonuçlarında yüzde 8 oranına ulaşmıştır. Bu sonuçlara göre 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibidir.

Şanlıurfa'da belediyeyi kazanmış durumdayız. Yozgat Belediyesi'ni de kazandık. 43 ilçe ve 24 belde belediyesini kazanmış bulunuyoruz."

CANLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN