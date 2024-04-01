Kritik büyükşehirde oy farkı 300'e kadar düştü

Ak Parti 31 Mart seçimlerinde Bursa, Balıkesir, Denizli ve Manisa'nın yanı sıra Uşak'ı, Afyon'u, Kütahya'yı kaybetti.

Ak Parti'nin en çok iddialı olduğu il olan Hatay'da ise seçim sonuçlarında bindelik oranda fark oluştu.

AA'nın verilerine göre 800 bine yakın oyun kullanıldığı Hatay'da Ak Parti adayı ile CHP arasındaki fark sadece 300 oy. Bu oy nedeniyle itirazların oluşması ve oyların Hatay'da yeniden sayılması çok olağan görünüyor.

Hatay sonuçları için tıklayınız.