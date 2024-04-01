Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Serra Bucak Küçük de belediye başkanı seçildi.

AK Parti'nin yönetimindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Elazığ Belediye Başkanlığı yine AK Parti'de kaldı. AK Parti'nin adayları, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Malatya'da Sami Er, Elazığ'da Şahin Şerifoğulları belediye başkanı seçildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını yine CHP'nin adayı Zeydan Karalar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını yine AK Parti'nin adayı Fatma Şahin kazandı.

Seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti yönetimindeki Adıyaman'da CHP'nin, AK Parti yönetimindeki Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nin adayı kazandı.

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