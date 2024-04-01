Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde hafif ticari aracın sürücüsü Nadi Çekin ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin'in (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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