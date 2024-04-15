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Dolar/TL 32,32 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 32,3210 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 10:43, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:36
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Dolar/TL 32,32 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen üstünde 32,3577'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yüzde 0,1 düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 32,3210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 34,4760, sterlin/TL yatay seyirle 40,3060'dan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar endeksi cuma günü yüzde 0,7 artışla 106 seviyesinden günü kapatırken, yeni haftanın ilk işlem gününde ise önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 105,9 seviyesinde bulunuyor

Hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılar nedeniyle artan gerilimin sona ermesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade eden analistler, hafta boyunca bölgedeki gelişmelerin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Geçen hafta ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins yüksek enflasyon ve iş gücü piyasasının dayanıklılığı göz önüne alındığında yakın vadede faiz oranlarını düşürme konusunda acil bir ihtiyaç görmediğini yineledi.

Kansas Fed Başkanı Jeff Schmid de enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde ve istihdam piyasasının güçlü olması nedeniyle Fed'in şu anda faiz indirimlerinin üzerinde durmaması gerektiğini ifade etti.

Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 22, temmuzda ise yüzde 51 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün, yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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