Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan din görevlisi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "imam çocukları tekme tokat dövdü" başlıklı haber ile ilgili basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Şiddet görüntüleri üzerine Diyadin Kaymakamlığınca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanıldığı belirtilen açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen imam hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan din görevlisi Ö.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.