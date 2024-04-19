Bolu'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ve babası öldü

Bıçakla yaralandığı belirlenen Turgut D. olay yerinde, ağır yaralı Meltem Z. ise kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sağlık Mahallesi Songül Sokak'ta bulunan bir apartmanın sakinleri, bina içindeki gürültü üzerine sesin geldiği daireye gitti.

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