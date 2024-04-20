Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyesine soruşturma
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM parti yöneticilerinin Diyarbakır Sur'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 12:32, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:31
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gerekçe belediye meclislerinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına" ve "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir." ifadesini kullandı.