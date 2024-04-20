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AK Parti'li Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Rolex savunması

AK Parti'li Bahadır Yenişehirlioğlu, 562 bin liralık lüks saati hakkında suskunluğunu bozdu. Yenişehirlioğlu "Saatimi takmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 12:57, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:56
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AK Parti'li Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Rolex savunması

Yakın zamanda Payitaht Abdulhamit dizinde 'Tahsin Paşa' karakterini canlandıran, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu çok tartışılan Rolex marka lüks saati hakkında açıklama yaptı.

Bayram tatilinde Monako'da ıstakoz yeyip sosyal medyadan paylaşan ve kolunda 585 bin liralık Rolex saat bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ardından Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'nun da yarım milyonluk Rolex saati gündem olmuştu.

'BİZ BU MİLLETİN TA KENDİSİYİZ'İ SİLDİ

Yenişehirlioğlu, TBMM'de misafir ettiği kişilerle selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati kadraja girdi. "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notu yer alan paylaşımın altında sosyal medya kullanıcıları tarafından "Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok" yorumları yazıldı. Yenişehirlioğlu da tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

FOTOĞRAFI TEKRAR PAYLAŞTI

Istakoz gündeminin ardından lüks saat polemiği yaşanırken Yenişehirlioğlu saatli fotoğrafı tekrar paylaştı ve önceki iletiyi neden sildiğini anlattı. Yenişehirlioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

- Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twetterde görülüyor. Oysa paylaşımım instagramda duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim.

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