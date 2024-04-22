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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 9.770,42 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 13:16, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 13:15
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,96 puan artışla 9.770,42 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 52,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,07 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,03 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra açıklanması beklenen ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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