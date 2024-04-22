İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

Mahmud Efendi'nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhü) Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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