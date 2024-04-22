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Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında 'Kalkınma Yolu' mutabakat zaptı imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani himayesinde Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında Kalkınma Yolu Projesi'nde işbirliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 18:35, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 18:36
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Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında 'Kalkınma Yolu' mutabakat zaptı imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Irak'ta temaslarına devam ediyor. Başkent Bağdat'ta Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında Kalkınma Yolu Projesi'nde işbirliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı imzalandı. Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda imzalanan mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani himayesinde gerçekleşti.

İmza töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui de hazır bulundu.

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