Martının kaptığı kulak davasında karar

Adalar Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 22. duruşmaya Eyüp Çelik katılırken, sanık Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı sanık Dalyan Tolgahan'ın cezalandırılması talep etti.

"KURTAR, KURTAR ŞEKLİNDE BAĞIRIYORDU"

Duruşmada söz verilen Eyüp Çelik, "Olay tarihinde diğer sanığın saldırmış olduğu kız 'Kurtar, kurtar' şeklinde bağırıyordu. Alelade bir tartışma olsa ben zaten dahil olmam. Ben olay anında gözümü hastanede açtım. Sanığın bana şiddet uygulamasını olay yerinde bulunan kadınlar engellemiş" dedi.

3 YIL 4 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek'in Eyüp Çelik'e karşı 'Yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Eyüp Çelik ise Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek'e karşı 'Kasten yaralama' suçundan beraatine karar verildi.

"BEN MÜDAHALE ETTİM KULAĞIMI ISIRIP, KOPARDI"

Karar sonrasında adliye önünde açıklama yapan Eyüp Çelik, "Verdiğim hukuk mücadelesinin bugün sonuna geldik. Mahkeme kanunlarımızı uyguladı. Şiddeti önledik. Kız arkadaşını adaya getirmişti. Burada canice dövüyordu. Ben müdahale ettim kulağımı ısırıp, kopardı. Yine burada bir kadının darbedildiğini görsem yine müdahale ederim" dedi.

"ÖRNEK BİR KARAR OLDU"

Eyüp Çelik'in avukatı Hilal Gültepe Öztürk, "Bugün Eyüp Çelik'in Adalar Asliye Ceza Mahkemesinde yaklaşık 7 yıldır süren duruşmasını nihayete erdirdik. Yapılan yargılama sonunda Eyüp Çelik'in yaptığı müdahale nedeniyle hakkında beraat kararı verildi. Kadına şiddet uygulayan erkek arkadaşın Eyüp Çelik'e yönelik yaralaması nedeniyle hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bu bütün kadınlar için hem örnek bir olay hem de kadınların hayatlarını kurtarmak maksadıyla erkeklerin yaptığı müdahalelerin cezasızlıkla neticelenmesi örnek bir karar oldu" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

29 Temmuz 2016'da Büyükada İskelesi yakınlarında 29 yaşındaki Eyüp Çelik'in iddiasına göre, Almanya'da oturan Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Olayı gören Eyüp Çelik duruma müdahale etti. Eyüp Çelik ile Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek arasında tartışma çıktı. Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı. Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı. Olaya çevredekiler müdahale etti. 2 taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Eyüp Çelik'e basit yaralama suçundan Alpaslan Seyrek'e 'Yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralama' suçundan dava açıldı.