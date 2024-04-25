Martının kaptığı kulak davasında karar

YRP'li Yozgat Belediye Başkanı T.C. tabelası astı
YRP'li Yozgat Belediye Başkanı T.C. tabelası astı
MB Kararı Sonrası Şok Faiz!
MB Kararı Sonrası Şok Faiz!
Sponsorlu İçerik
'15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi' iddiası yalanlandı
'15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi' iddiası yalanlandı
Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?
AYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç var
AYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç var
Konya'da YRP'li belediye başkanı, partisinden istifa etti
Konya'da YRP'li belediye başkanı, partisinden istifa etti
'Büyüme performansımız, ekonomimizin gücünü göstermektedir'
'Büyüme performansımız, ekonomimizin gücünü göstermektedir'
TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi
TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi
Uyku apnesi ehliyete engel mi? DMM'den açıklama geldi
Uyku apnesi ehliyete engel mi? DMM'den açıklama geldi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek
Poliçe fiyatlarına asgari ücret ayarı
Poliçe fiyatlarına asgari ücret ayarı
Gramaj hilesine ambalaj darbesi! İki bakanlıktan ortak çalışma
Gramaj hilesine ambalaj darbesi! İki bakanlıktan ortak çalışma
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
İYİ Parti'de üst düzey istifa
İYİ Parti'de üst düzey istifa
Bakanlıktan 'arı sütü' ve 'polen' kararı
Bakanlıktan 'arı sütü' ve 'polen' kararı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Yeni anayasa için 'havuz' kurulacak! Süreci Numan Kurtulmuş yönetecek
Yeni anayasa için 'havuz' kurulacak! Süreci Numan Kurtulmuş yönetecek
YÖK ırkçılardan rahatsız
YÖK ırkçılardan rahatsız
Özgür Özel'den öğretmen atama ve mülakat açıklaması
Özgür Özel'den öğretmen atama ve mülakat açıklaması
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni açıklandı
Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni açıklandı
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın en yoğunu oldu
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın en yoğunu oldu
Ankara'da toz taşınımının cuma gece saatlerine kadar görülmesi bekleniyor
Ankara'da toz taşınımının cuma gece saatlerine kadar görülmesi bekleniyor
Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması: Rakamda uzlaştık
Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması: Rakamda uzlaştık
Bakanlık çalışmalara başladı: Ambalaj üzerine tavsiye fiyat geliyor
Bakanlık çalışmalara başladı: Ambalaj üzerine tavsiye fiyat geliyor
Dışişlerinden ABD'nin insan hakları raporuna tepki
Dışişlerinden ABD'nin insan hakları raporuna tepki
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Martının kaptığı kulak davasında karar

Büyükada'da 2016 yılında Eyüp Çelik'in şiddete uğrayan bir kadını kurtarmak isterken çıkan kavgada kulağı koptu. Yerdeki kulağı bir martı kaparak uzaklaştı. Olayla ilgili süren davada karar açıklandı. Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopmasına neden olan sanık Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 15:15, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:16
Yazdır
Martının kaptığı kulak davasında karar

Adalar Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 22. duruşmaya Eyüp Çelik katılırken, sanık Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı sanık Dalyan Tolgahan'ın cezalandırılması talep etti.

"KURTAR, KURTAR ŞEKLİNDE BAĞIRIYORDU"

Duruşmada söz verilen Eyüp Çelik, "Olay tarihinde diğer sanığın saldırmış olduğu kız 'Kurtar, kurtar' şeklinde bağırıyordu. Alelade bir tartışma olsa ben zaten dahil olmam. Ben olay anında gözümü hastanede açtım. Sanığın bana şiddet uygulamasını olay yerinde bulunan kadınlar engellemiş" dedi.

3 YIL 4 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek'in Eyüp Çelik'e karşı 'Yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Eyüp Çelik ise Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek'e karşı 'Kasten yaralama' suçundan beraatine karar verildi.

"BEN MÜDAHALE ETTİM KULAĞIMI ISIRIP, KOPARDI"

Karar sonrasında adliye önünde açıklama yapan Eyüp Çelik, "Verdiğim hukuk mücadelesinin bugün sonuna geldik. Mahkeme kanunlarımızı uyguladı. Şiddeti önledik. Kız arkadaşını adaya getirmişti. Burada canice dövüyordu. Ben müdahale ettim kulağımı ısırıp, kopardı. Yine burada bir kadının darbedildiğini görsem yine müdahale ederim" dedi.

"ÖRNEK BİR KARAR OLDU"

Eyüp Çelik'in avukatı Hilal Gültepe Öztürk, "Bugün Eyüp Çelik'in Adalar Asliye Ceza Mahkemesinde yaklaşık 7 yıldır süren duruşmasını nihayete erdirdik. Yapılan yargılama sonunda Eyüp Çelik'in yaptığı müdahale nedeniyle hakkında beraat kararı verildi. Kadına şiddet uygulayan erkek arkadaşın Eyüp Çelik'e yönelik yaralaması nedeniyle hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bu bütün kadınlar için hem örnek bir olay hem de kadınların hayatlarını kurtarmak maksadıyla erkeklerin yaptığı müdahalelerin cezasızlıkla neticelenmesi örnek bir karar oldu" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

29 Temmuz 2016'da Büyükada İskelesi yakınlarında 29 yaşındaki Eyüp Çelik'in iddiasına göre, Almanya'da oturan Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Olayı gören Eyüp Çelik duruma müdahale etti. Eyüp Çelik ile Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek arasında tartışma çıktı. Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı. Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı. Olaya çevredekiler müdahale etti. 2 taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Eyüp Çelik'e basit yaralama suçundan Alpaslan Seyrek'e 'Yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralama' suçundan dava açıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber