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Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı. Meslektaşlarına kurşun yağdıran polis, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.'nün şehit olduğunu duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 22:50, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 23:22
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Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA: 2 ŞEHİT

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.'yü yaralamıştır.

Olayın faili S.U.Ş., etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.

Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

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