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Ankara'nın trafik sorunları çözüm bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul Yolu - Eryaman bağlantı kavşağı için çalışmalara başladık." dedi. Sosyal medya kullanıcıları Ankara'nın diğer noktalarındaki trafikten dert yandı. Anadolu Bulvarı Gimat kavşağı, Konya Yolundaki Ankamall ve Gazi Üniversitesi Hastanesi noktaları...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 01:12, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 01:16
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Ankara'nın trafik sorunları çözüm bekliyor

Ankaralılar, 6 Şubat depremi sonrasında, trafikte yaşanan gecikmelerden dolayı şikayetçi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul Yolu - Eryaman bağlantı kavşağı için çalışmalara başladık." dedi. Bu projenin Göksu yolunu ve Eryamana girişi çok rahatlatması bekleniyor.

Ancak, Ankara'da artan trafik sorunun çözmek için çok sayıda noktaya müdahale etmek gerekiyor.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşıma, kendi kullandıkları güzergahlardaki trafik sorunlarını yazdı.

İşte Ankaralılar en çok şikayet ettiği bazı yollar

- Yozgat Bulvarı Forum kavşağına alt geçit, üst geçit
- Aydınlıkevler'deki trafik sıkışması
- Anadolu Bulvarı, özellikle Gimat kavşağı
- Doğukent Metro İkea noktası
- Dumlupınar Bulvarı ile Malazgirt Bulvarının Eskişehir yoluyla kesiştiği kavşakta trafik düzenlemesi
- Bilkent - İncek bağlantı yolu
- Konya Yolundaki Ankamall ve Gazi Hastanesi Hastanesi noktalarındaki trafik sıkışmaları için düzenleme

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