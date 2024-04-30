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Muhtarlar YSK'yı kilitledi! Kaybeden 'Kurul'a başvurdu

Varlık sebepleri tartışma konusu olan muhtarlar, yoğun bir tempodan çıkan YSK'nın başını da ağrıtıyor. Maaşlarının yanı sıra sahip oldukları sosyal haklar sebebiyle kıyasıya rekabetin yaşandığı muhtarlık seçimlerine itiraz yağdı. Seçimlerin üzerinden bir ay geçti ancak YSK bu defa muhtarlar için mesaide. Her dosya tek tek inceleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 07:18, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 07:20
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Muhtarlar YSK'yı kilitledi! Kaybeden 'Kurul'a başvurdu

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Son dönemde sahip oldukları maaş ve sosyal haklar gibi cazip şartlar sebebiyle kıyasıya bir yarışın yaşandığı muhtarlık seçimlerine itiraz yağdı.

Seçimlerin üzerinden bir aylık süre geçmesine rağmen, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu defa da muhtarlık seçimleri ile ilgili mesai yapmaya başladı. Şu ana kadar yüzlerce başvurunun yapıldığı YSK, her gelen itirazı tek tek dosya bazında inceleyerek karara bağlamak zorunda. Bu sebeple YSK'nın iş yükü de artmış durumda.

RAKİPLERİ BAŞVURUYOR

Başvuruların büyük bölümü muhtar seçilen kişinin rakipleri tarafından yapılan itirazlardan oluşuyor. Bu itirazlarda seçilen muhtarın, seçildiği yerdeki altı ay ikamet etme şartını yerine getirmediği veya adli sicili ile ilgili problemler olduğu gibi gerekçeler sunuluyor. YSK'nın itiraz başvurularını değerlendirmesiyle şu ana kadar 50 civarında muhtarın mazbatasının iptal edildiği, bazıları ile ilgili inceleme sürecinin devam ettiği belirtildi. Muhtarlık seçimlerinin iptal edildiği köy veya mahallelerde 2 Haziran'da seçimler yeniden yapılacak.

HER SEÇİMDE AYNI PROBLEM

Muhtar adayı olmak için seçimler öncesinde herhangi bir başvuru süreci bulunmuyor. İsteyen biri seçim günü bile aday olabiliyor. Bu nedenle, muhtar adayları ile ilgili seçim kurulları tarafından 'Seçilme yeterliliği olup olmadığı' konusunda herhangi bir inceleme yapılmıyor. Seçimden sonra mazbatasını alan muhtarla ilgili bir itiraz yapılmazsa, seçilme yeterliliği olmasa bile, bu görevini sürdürüyor. Ama mesela seçilme yeterliliğine engel olan bir ceza almışsa ve bu adli sicil belgesi ile ortaya çıkıyorsa veya seçildiği yerdeki altı ay ikamet etme şartını yerine getirmediği belirlenen muhtarın mazbatası iptal ediliyor. 2019 mahalli seçimlerinde de aynı problemler yaşanmış, muhtarların başvuru süreçleri ile ilgili kanuni bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş, ancak bu konuda bir adım atılamamıştı.

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