1 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları
1 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ali Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbaeva, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Bakanı Cemsit Kuçkarov ile ayrı ayrı görüşecek, Türk İş Dünyası Buluşması programına katılacak.
(Taşkent)
EKONOMİ FİNANS
1- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.
(Washington/21.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.15)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT 60. Yıl gala programına iştirak edecek.
(Ankara/19.45)
2- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'nda gerçekleştirilecek anma programının ardından Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakacak, Kocaeli'de "1 Mayıs Mitingi"ne katılacak.
(İstanbul/08.30/Kocaeli/13.00)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu ağırlayacak.
(İstanbul/20.45)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında ertelenen Çağdaş Bodrumspor-TOFAŞ maçı oynanacak.
(Muğla/18.00)